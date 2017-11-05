السعودية ..لا معاملة خاصة للأمراء والمسؤولين الموقوفين

أخبار العالم
  • -
  • 0
السعودية ..لا معاملة خاصة للأمراء والمسؤولين الموقوفين
بقلم مصطفى.ق

أعلنت السعودية أن الأشخاص الذين تم إيقافهم في المملكة خلال الساعات الأخيرة على خلفية قضايا فساد، لن يتلقوا معاملة خاصة.

وقال النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في بيان له اليوم الأحد.

في أول تأكيد رسمي لحصول التوقيفات،إن “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”.

وأضاف المعجب في بيانه،أن “منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.

وأوضح النائب العام أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد، بدأت عملها “بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital