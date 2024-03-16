السعودية: لا يمكن تكرار العمرة في رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

موضحة أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام. وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

ووفقا لمنصة “نسك”، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها فشل إصدار التصريح.

وخصصت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الأبواب في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين بالتزامن مع الشهر الكريم.