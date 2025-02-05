السعودية: لن نقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا حول موقفها من قيام الدولة الفلسطينية، أين أكدت أن “موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع”، ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية السعودية، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أكد أن هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى. من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 17 سبتمبر 2024.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية. مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك، حسب البيان نفسه.

وأشار المصدر نفسه، أن الأمير محمد بن سلمان، أبدى هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية. المنعقدة في الرياض بتاريخ 1 نوفمبر 2024، حيث أكد على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 م. وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

السعودية تجدد رفضها المساس بحقوق الفلسطنيين وتهجيرهم من أرضهم

كما حث سمو الأمير المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوبة الكاملة للأمم المتحدة، وفقا للبيان نفسه.

كما شددت المملكة العربية السعودية على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية. التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكاً بأرضه ولن يتزحزح عنها.

وفي ختام بيان الخارجية، أكدت المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات وأن السلام الدائم والعادل. لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية.

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