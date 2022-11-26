السعودية متأخرة في النتيجة ضد بولندا في الشوط الأول
بقلم فيصل زيان بوزيان
أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول ضد بولندا متأخر في النتيجة، برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم قطر 2022.
وإفتتح مجال التهديف المنتخب البولندي، في الدقيقة الـ39 عن طريق زيلنسكي بعد تمريرة حاسمة من ليفاندوفسكي.
وطبق لاعبي الأخضر السعودي، ضغط عالي على المنافس البولندي، كما صنعوا عدة فرص لم تترجم لأهداف.
وعرف اللقاء، تضييع لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري ضربة جزاء في الدقيقة الـ44.
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— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022
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