السعودية.. مصرع 20 شخصا وإصابة 29 إثر حادث مرور أليم

لقي 20 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 29 آخرون إثر حادث مرور أليم في عقبة شعار بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية” السعودية، فإن الحادث وقع بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها”.

وأوضحت القناة، أن الحافلة التي كانت متّجهة إلى مكة المكرمة، اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بأحد الجسور، مما أسفر عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 29 آخرون.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا في أسباب وقوع الحادث.

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