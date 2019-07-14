السعودية والإمارات ترسلان سفينة إنقاذ عاجلة إلى السودان

أرسلت كل من السعودية والإمارات، اليوم الأحد، سفينة مساعدات عاجلة إلى السودان، وذلك لأجل إنقاذ الموسم الزراعي السوداني.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، نقلت وكالة “فرنس براس” بيانا، عن مصدر مسؤول بالرياض، جاء فيه:”امتدادا للدعم المتواصل

والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني الشقيق، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على

50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان

بالخرطوم بشكل عاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان”.

وأكد المصدر، ان هذه المساعدات، جاءت من البلدلدين، لمساندة السودان في أزمته الحاليوة، بسبب الاضطرابات السياسية التي يشهدها.

وأضاف المصدر، أن هذه المساعدات، جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، والذي قدمته السعودية والإمارات، للسودان،

لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني”.

للتذكير، عرفت السودان، يوم 11 أفريل الماضي، عزل الرئيس عمر ابشير، من طرف الجيش، وذلك استجابة للاحتجاجات الشعبية،

المطالبة بتنحية الرئيس.