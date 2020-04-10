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السعودية وروسيا تتفقان على خفض إنتاج النفط

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السعودية وروسيا تتفقان على خفض إنتاج النفط
بقلم فوزية.م

اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الخميس على خفض إنتاجهم النفطي أكثر من الخُمس.

وأكدت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن أوبك وحلفاؤها يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.

تبلغ تخفيضات أوبك وحلفائها، في إطار المجموعة المعروف باسم أوبك+، عشرة ملايين برميل يوميا بما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية.

إلى جانب خمسة ملايين برميل يوميا إضافية متوقعة من دول أخرى للمساعدة في التعامل مع الأزمة النفطية الأعمق خلال عقود.


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