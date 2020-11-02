السعودية: وصول أوّل فوج من معتمري الخارج قادمين من إندونيسيا وباكستان

وصل أمس الأحد إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن المعتمرين سيخضعون فورا للعزل الطبي الذي سيستمر ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة.

وقامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الإحترازية.

وستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات 20 ألف معتمر و60 ألف مصل و19,500 زائر في اليوم الواحد.

وأضاف المصدر، أن تنظيم الدخول إلى الحرمين الشريفين سيتم بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق “اعتمرنا”.

وكذا وفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك بعد شهور من التوقف جراء فيروس كورونا.

ودعت الوزارة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الإنتهاء من أداء مناسكهم.

وكانت السعودية قد علقت مناسك أداء العمرة منذ مارس الماضي ضمن إجراءات إحتواء فيروس كورونا.