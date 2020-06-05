السعودية.. 2591 إصابة جديدة بالفيروس وحظر تجوال في “جدّة” لمدة 15 يوما

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 2591 إصابة جديدة ووفاة 31 شخصا بفيروس “كورونا” موزّعة بقسط كبير على مدن “الرياض” و”جدّة” و”مكّة المكرمة”.

وأكدت وزارة الصحة بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 95748 بعد تسجيل 2591 حالة مؤكدة، فيما توفي 31 شخصا ليرتفع الإجمالي إلى 642 وفاة، فيما شفي 1651 مريض ليصبح الإجمالي 70616 متعافي.

وبخصوص دائرة توزيع الإصابات، فقد شهدت مدينة “الرياض” 719 إصابة مؤكدة لوحدها، تليها مدينة “جدّة” بـ 459 حالة ثم “مكّة المكرمة” بـ 254 إصابة و”المدينة المنورة” بـ 129 حالة مؤكدة بالفيروس.

وفي ظل هذا الارتفاع المذهل بعد تخفيف إجراءات الحجر، أفادت وزارة الداخلية السعودية، بأنه سيتم إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة “جدّة” لمدة 15 يوما تبدأ غدا السبت لاحتواء انتشار فيروس “كورونا”.

وتشمل الاحترازات المطبقة في “جدّة” منع التجوّل في أنحاء المدينة من الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا‏، وتعليق أداء الصلوات في المساجد، ومنع الحضور إلى مقرّات العمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما سيتم تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، مع استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجوّل.

وفيما يخص مدينة “الرياض”، فقد أقرّت السلطات السعودية إجراءات صارمة وتوصيات بمراقبة الحالات الحرجة في انتظار النظر في اتخاذ الإجراء المناسب للحدّ من ارتفاع الإصابات في هذه المدينة.