السعودية.. 2691 إصابة بكورونا وتعافي 1844 حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 62545 حالة.

وكشفت الوزارة بأن الإصابات الجديدة توزّعت بين نسبة 74 بالمئة ذكور و 26 بالمئة إناث بعد إجراء 18094 فحص، والذي وصل إجماله إلى 636178 فحص.

وأكدت وزارة الصحة بأن إجمالي حالات المتعافين وصل إلى 33478 بعد تسجيل تعافي 1944 حالة، مؤكدة بأن هناك 28728 حالة نشطة، منها 276 حالة حرجة جدا.

هذا وعرفت السعودية اليوم تسجيل 10 وفيات من الجنسين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 حالة وفاة.