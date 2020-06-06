السعودية.. 3121 إصابة جديدة و34 وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بعدما أصيب 3121 شخص بالوباء في مشهد بات يتكرر منذ أيام.

وقد ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بالوباء إلى 98869 إصابة بعد تسجيل 3121 حالة جديدة، فيما توفي 34 مصابا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 676 وفاة.

وفيما يخص المتعافين من الفيروس، فقد تعافى اليوم 1175 مصابا ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 71791، غير أن مدن “الرياض” و”جدّة” و”مكّة المكرمة” لا تزال تسجل أعلى الإصابات، إذ سجّلت “الرياض” لوحدها 900 حالة و”جدّة” 572 إصابة جديدة.