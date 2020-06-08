السعودية.. 3369 إصابة جديدة بـ”كورونا” وتحسّن في مؤشر التعافي

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، رقما قياسيا آخر في عدد الإصابات بوباء “كورونا”، بوصولها حاجز 3369 حالة مؤكدة بزيادة 324 حالة عن أمس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 105283 حالة بزيادة 3369 إصابة جديدة، فيما توفي 34 مصابا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 746 وفاة.

وقد سجّل مؤشر التعافي تحسنا كبيرا اليوم بعدما تم تسجيل استشفاء 1707 مريض، بزيادة 600 متعافي عن أمس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 74524 متعافي من الوباء.

للإشارة، فإن السعودية تعدّت سقف 100 ألف إصابة بوباء “كورونا”، خاصة مع إجراءات تخفيف نظام الحجر العام وبقاء مدن “الرياض وجدّة ومكّة المكرمة” تحصد مئات الإصابات يوميا