السعودية.. 50 ألف ريال غرامة والسجن حتى 6 أشهر للمتأخرين عن المغادرة عقب انتهاء التأشيرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بحق الوافدين الذين يتأخرون عن المغادرة، عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، أكدت الداخلية السعودية أن العقوبات في تلك الحالات تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في السعودية.