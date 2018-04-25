السعوديون غاضبون بسبب مبولحي!!

غضبت الجماهير السعودية عموما ومُحبوا نادي “الإتفاق” خصوصا لعدم وجود الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، في التشكيلة المثالية لنهاية الموسم.

وإعتبر الأغلبية بأن “الرايس” تم ظُلمه وأنه كان الأفضل خلال الشطر الثاني لـ”دوري جميل” ليقود فريقه للحصول على مركز مُشرف.

ونُشير من جهتنا بأن الحارس المُتألق لم يتم ظُلمه لأن التشكيلة المثالية من إعداد موقع “أوبتا” الذي يعتمد على الإحصائيات.

وأصبح خريج مدرسة “أولمبيك مارسيليا” يحظى بمكانة خاصة في المملكة بالنظر لمُستوياته المميزة وعقليته القيادية التي صنعت الفارق مع “الإتي”.