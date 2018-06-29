“السعوديون” لم يفقدوا الأمل في ضم “سليماني”

لايزال الدولي الجزائري، إسلام سليماني يتواجد على رادار نادي “الهلال” السعودي، وذلك رغم رفضه منذ أيام لمُقترح اللعب في الخليج.

وأشار موقع “غول” العالمي في نسخته العربية، بأن المُدرب الجديد لـ”الأزرق الملكي”، “خورخي خيسوس”، مُصر على جلب “سوبر سليم” معه.

وقدّم مُسيروا “الزعيم” عرضا رسميا لإدارة “ليستر سيتي” للإستفادة من هدّاف المنتخب الوطني، ولكن الإنجليز أكدوا لهم بأنهم يُفضلون بيعه.

ويتواجد إبن عين البنيان حاليا بمدينة “مونتي كارلو” الفرنسية، لقضاء عُطلته الصيفية مع أُسرته الصغيرة، في انتظار تحديد وجهته المُستقبلية.