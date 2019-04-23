“السعوديون” يتجهون للمُخاطرة بـ”مبولحي”!

إتخذت إدارة نادي “الإتفاق” السعودي، خُطوة حاسمة بشأن الدولي الجزائري، “رايس وهاب مبولحي”، ولكنها قد تؤثر على صحته في المُستقبل.

وكشفت جريدة “الرياضية” بأن مُسيري “الكوماندوز”، طلبوا من الطاقم الطبي عمل المُستحيل لتمكين الحارس من لعب آخر مُبارتين من الدوري.

وتُعتبر هذه الخُطوة مُغامرة حقيقية بـ”الرايس”، وهو الذي يعاني لحد الساعة من آثار الكسر الذي تعرض له على مُستوى الأصبع.

ويرى “إتي الشرقية” في الإعتماد على المُخضرم، الحل الوحيد لتفادي شبح السقوط، دون مُراعاة إمكانية تعرضه لمُضاعفات لا تُحمد عُقباها.

يُشار بأن الطاقم الفني للمنتخب الوطني، يُتابع تطورات الوضع مع صاحب الـ31عاما أشهر قليلة قبل موعد “الكان 2019” بمصر.