“السعوديون” يحتفلون بالتجديد لـ”مبولحي” على طريقتهم !

إفتخر نادي “الإتفاق”، بتجديد عقد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي الى غاية سنة 2022، بطريقة خاصة ومميزة، سهرة أمس الجمعة.

وغرد “الكوماندوز” من على حسابهم الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، بوضع صورة “الرايس” حاملة شعارا لافتا :”do not cross”.

وإعتبر مُسيروا صفحة “إتي الشرقية”، بأن خط صاحب الـ31 لا يُمكن تجاوزه عندما يكون مُتواجدا في المرمى، مُلمحمة لتألقه الكبير.

يُذكر بأن خريج مدرسة “مارسيليا”، يتواجد في أحسن أحواله في الأشهر الماضية، مما دفع إدارته لمنحه عقدا جديدا يليق به.