السعوديون يشرحون سبب إنفجار مبولحي وسعيه لمُعاركة لاعب برازيلي

صنع الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، الحدث في الساعات الماضية، بمناسبة مُباراة الإتفاق ونظيره إتحاد جدة في الدوري.

وسعى مُبولحي للدخول في عراك مع اللاعب البرازيلي، رومارينيو، لولا قيام زملائه والإداريين بإيقافه ومنعه من القيام بكارثة.

وأكد مدير الكرة في “الإتي”، بأن غضب الرايس لم يكن من العدم، بل بسبب قيام المُنافس بشتمه باللغة البرتغالية.

وأوضح ذات المصدر، بأن خرج عن طوره لأن الكلمات التي سمعها كانت حساسة جدا، ولكن حكم المُباراة لم يضع المذنب عند حده.

وإتفق الجميع، على أن “رومارينيو”، شتم والدة بطل إفريقيا، والتي وافتها المنية منذ عشر سنوات من الآن، وهو ما لم يتقبله مبولحي.

ويُرتقب أن تشهد هذه القضية، تطورات جديدة في الساعات المُقبلة، قد تنتهي بتعرض المحارب للعقوبة من الرابطة المحلية.