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السعوديون يكشفون الراتب الخيالي الذي يتقاضاه بن العمري

الرياضة
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السعوديون يكشفون الراتب الخيالي الذي يتقاضاه بن العمري
بقلم إسماعيل عشاش

كشفت وسائل الإعلام السعودية، اليوم السبت، عن الراتب الضخم الذي يتقاضاه الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري مع ناديه الشباب.

وأوضحت جريدة “الرياضية” المحلية بأن المُدافع المحوري يتلقى راتبا سنويا مُحترما، يصل لحدود المليون ونصف مليون دولار من إدارة “الليوث”.

وأكد ذات المصدر بأن إبن النصرية يُريد تحسين دخله السنوي، بعد عروضه الكبيرة في الكان، وإرتفاع أسهمه في سوق التحويلات.

ويرى أفضل مُدافع في السعودية في الموسم الفارط، بأنه يستحق راتبا أكبر من هنا فصاعدا، وإلا فإنه سيغير الأجواء مُباشرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=689547

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