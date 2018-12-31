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“السعوديون” يمنحون “إسما” جديدا لـ”مبولحي”!

الرياضة
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“السعوديون” يمنحون “إسما” جديدا لـ”مبولحي”!
بقلم إسماعيل عشاش

واصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، حصد الثناء في السعودية، وذلك بعد مُستواه الكبير، خلال الجولة الماضية من الدوري المحلي.

ووُصف الحارس بـ”العملاق”، بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق ناديه “الإتفاق” لفوز ثمين، على حساب نظيره “الإتحاد” بهدف دون رد.

وقام “الرايس” خلال اللقاء السالف ذكره، بثلاثة تصديات أقل ما يُقال عنها بأنها “عالمية”، جعلت منه نجم الأسبوع دون مُنازع.

ويعيش الرقم واحد في المنتخب الوطني، قفزة نوعية نهاية السنة الجارية، بعروض كبيرة سمحت لفريقه بالعودة بقوة في الترتيب العام.


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