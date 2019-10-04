السعوديون يُحاولون خطف بلماضي!

وضع نادي الأهلي السعودي الناخب الوطني جمال بلماضي، على رأس قائمة المُدربين المرغوب في التعاقد معهم للإشراف على زملاء بلايلي.

وأكدت جريدة “الإقتصادية” المحلية، بأن إدارة الراقي مُهتمة كثيرا بخدمات مُهندس ملحمة الكان 2019 في مصر.

وأوضح ذات المصدر بأن مُسيري أبناء جدة يعلمون بأن مهمتهم صعبة إن لم تكن مُستحيلة، نظرا لإرتباط التقني مع “الفاف”.

وأشارت الصحيفة بأن الأهلي يدرس ملف بلماضي فقط، ولم يقم بأي خطوة رسمية معه لحد الساعة.

وتحلم إدارة الفريق الأخضر في رؤية رابع أفضل مُدرب في العالم، على رأس العارضة الفنية لتعويض المُقال، الكرواتي، إيفان برانكوفيتش.

يُذكر بأن صاحب الـ43 عاما يُحضر حاليا للتربص القادم لمُحاربي الصحراء، والذي سيعرف مُلاقاتهم لكل من الكونغو وكولومبيا على التوالي.