“السعوديون” يُحاولون خطف “فيغولي”

عاد الدولي الجزائري، “سفيان فيغولي”، ليتواجد على رادار العملاق السعودي “الهلال”، وفقا لما كشفت عنه وسائل الإعلام التركية، الساعات الماضية.

وأكدت الصحف في بلاد الأناضول، بان إدارة “غلطة سراي”، لا تعارض رحيل نجمها، وذلك رغم مُستوياته الكبيرة خلال الموسم الجاري.

ولا يرغب “الأسود”، في صرف 3.8 مليون أورو سنويا كراتب لـ”سوسو”، كونهم مُهددين بالعقوبة من “الويفا” بسبب “اللعب المالي النظيف”.

يُشار بأن الجناح الطائر، أكد في تصريحات سابقة عدم تحمسه للعب في الخليج، خاصة وأنه لا يزال في مُقتبل العمر.