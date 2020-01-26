السعوديون يُغلقون كل الأبواب على بلايلي

أغلقت جميع أبواب تغيير الأجواء، على الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وبصفة رسمية، في الساعات الماضية من طرف مُسيري الأهلي السعودي.

وأعلن فريق مدينة جدة، بأن صانع ألعابه، قد تم قيده في قائمة اللاعبين الأجانب المعنيين بالمُشاركة في المُنافسات الآسيوية 2020.

وتأتي هذه الخطوة، لتؤكد بأن صاحب المُراوغات السحرية، لن يغير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي، رغم إمتلاكه لبعض العروض والمُقترحات المُهمة.

يُذكر بأن إبن وهران، أكد منذ أيام فقط، بأنه لم يُقرر مصيره، وسيدرس مُستقبله الى غاية آخر لحظة مع الراقي.