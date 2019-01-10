“السعوديون” يُكرِّمون “مبولحي”

تحصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، على تكريم جديد ومُستحق في السعودية بفضل مُستوياته الكبيرة وتألقه مع ناديه “الإتفاق” مؤخرا.

ووضع الموقع الرسمي لـ”إتي الشرقية”، صورة لحارسه وهو يتلقى جائزة أفضل لاعب بالمُباراة الماضية لدوري “محمد بن سلمان” أمام “الإتحاد”.

وظهر “الرايس” في أفضل أحواله خلال الجولة الماضية من البطولة، مُتمكنا من صد 3 كُرات وجها لوجه أمام مُهاجمي المُنافس.

ويعيش الرقم واحد في صفوف المنتخب الوطني، فترة زاهية مع “الكوماندوز”، ليقودهم للعودة الى الواجهة في الترتيب العام للدوري مؤخرا.