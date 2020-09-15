السعوديون يُهاجمون “بلايلي”: “التعامل مع اللاعبين الجزائريين صعب” !

لا تزال قضية النجم الجزائري “يوسف بلايلي” تصنع الحدث في “السعودية”، خاصة بعد تصريحات والده الأخيرة.

وكشف حسن القرني أن الطائرة التي كانت مخصصة لنقل “بلايلي” كانت في “وهران” المدينة التي كان يتواجد فيها النجم الجزائري.

وقال “القرني” في تصريحات تلفزيونية: “لمعلوماتكم، فإن الطائرة التي كانت مخصصة لإجلاء بلايلي حطت في مدينة وهران المدينة التي يتواجد بها يوسف غير أنه لم يحضر وتغيب عن الموعد”.

وأضاف: “حسب معلوماتي، فإن إدارة الأهلي السعودي لم تعد ترغب باللاعب وطلبت منه بالبحث عن فريق من أجل التفاوض معه”.

وتابع: “التعامل مع اللاعبين الجزائريين صعب شوي، خاصة من ناحية العقود ونجد دائما أن اللاعب الجزائري إلا في ما ندر أنه هناك إشكالية على مستوى العقود وعلى مستوى العمل مع الإدارة”.