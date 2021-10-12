السعيد بوتفليقة: أنا ضحية مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين

قال المتهم الموقوف السعيد بوتفيلقة في كلمته الأخيرة لهيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أنه ضحية مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين.

وأورد المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة: “السلام عليكم السادة الحضور أرسل سلامي لاخي علي اذا كان يسمعني، سيدي الرئيس لقد مثلت كمتهم أمام قاضي التحقيق بالبليدة انجزه “كولونيل”، وهددني، مثلت كشاهد فأصبحت متهم، في محضر مزيف سؤال وجواب من دون أن اجيب على الاسئلة، اعطيتكم نسخة”.

وأضاف المتهم: “سيدي النائب كل الاحترام وأنا أفهم ظروفه لانه تحت تأثير شخصيته وما سمع عني طيلة 20 سنة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقد سبق وأن قال ليس لدي سؤال اطرحه عليه، لم يكن له أسئلة حتى يثبت انني مارست ضغطا على الطيب لوح، لإلغاء مذكرة توقيف شكيب خليل، قال اختبأ وراء شقيقه. هل يوجد دليل، لا بل تخمينات”.

وتابع السعيد بوتفليقة: “سيدي الرئيس قطعت عهدا أن أسير على درب السابقين، نزولا لقول شقيقي عبد العزيز بوتفليقة لما قال للراحل هواري بومدين.. نم قرير العين فقد علمت كيف يموت الرجال”.

وختم السعيد بوتفليقة: “إن شاء الله يوفقني الله كي أموت في صمت ووقار لأنه بين أيدينا أسرار لو نبوح بها لزعزعنا أركان دولة الجزائر العزيزة.. سيدي الرئيس أنا ضحية مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين طبعا ليسوا هذو الصغار الشباب ربي يحفظهم، ولقد كان لي الحظ لأثبت ما قلته لأول مرة”.

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