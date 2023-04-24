السعيد بوتفليقة للقاضي : “المحاكمة عن بعد ملائمة في بعض الحالات..لكن ليس في قضيتي”

امتعض المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة، المتابع في أكبر ملف فساد يتابع فيه 72 متهما من رجال أعمال مشهورين. أنه لطالما اعترض عن محاكمته عن بعد، وهذا بسبب ظروف تقنية تحول المحاكمة الى محاكمة شكلية فقط.

وقال السعيد بوتفليقة للقاضي، أعلم لو أنني أرفض المحاكمة عن بعد ستصدرون حكما غياببا في حقي. لكن لا يوجد في العالم دول متطورة تعمل بالمحاكمة عن بعد، الرقمية نطبقها تجريبيا لما يكون عندنا تدفق عالي، لكن محاكمة أشخاص بهذه الطريقة فيها وعليها.

كما أضاف المتهم خلال اجابته على أسئلة القاضي بأنه تم محاكمته بدون التحقيق معه. كما أن التهم الموجودة في ملف الحال من سوء إساءة الوظيفة،

واستغلال النفوذ وتبييض الأموال كلها حوكم عليها وادين بموجبها بحكم نهائي 8 سنوات حبسا نافذا.