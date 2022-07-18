السعيد بوتفليقة وعلي حداد أمام مجلس قضاء العاصمة يوم 26 جويلية

برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية مستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال الموقوف علي حداد. المتابعين بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.

وتأتي المحاكمة أمام هيئة المجلس، بعدما استأنف أطراف القضية كل من النيابة العامة والسعيد بوتفليقة وعلي حداد في الأحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة الابتدائية بالقطب المالي والاقتصادي بسيدي امحمد.

في حين، أدانت المحكمة ذاتها رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية.

كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما ودفع تعويض قدره 3 مليون دينار. وتتعلق القضية. التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وحداد بملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. حيث وجهت لهما تهما تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.