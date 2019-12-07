السعيد بوتفليقة يرفض الرد على اسئلة القاضي حول التمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه

رفض السعيد بوتفليقة الرد على أسئلة القاضي بمحكمة سيدي أمحمد، لدي مثوله كشاهد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وجاء إستدعاء السعيد بوتفليقة بطلب من وكيل الجمهورية بعد ان ذكر إسمه علي حداد قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة.

وخلال مثوله امام المحكمة طرح القاضي سؤال على السعيد بانه كلف علي حداد بنقل الاموال إلى مكتبه بالدار البيضاء والتابع لمجمع etrhb.

في حين رفض السعيد بوتفليقة على الرد على اسئلة القاضي.

واعاد السؤال وكيل الجمهورية للسعيد:حداد قال انك كلفته بنقل الاموال من مقر الحملة الى مكتبه ولك الحق في الرد او السكوت.

السعيد يبتسم مع الوكيل ويرفض الرد وبقي يحدق في الحضور ويلتزم الصمت.

وكيل الجمهورية يكرر السؤال على السعيد.

السعيد: لايجيب.

وبعد إلتزام السعيد الصمت أمر القاضي باخراج السعيد من القاعة والذي حضر للمحكمة بلباس المساجين.

هذا وسيتم بن غدا في حدود الساعة العاشرة صباحا غدا إصدار الالتماسات.