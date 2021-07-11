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أخبار الجزائر

السعيد بوتفليقة يمثل للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد في ملف التمويل الخفي للحملة

بقلم نجيبة سماي
السعيد بوتفليقة يمثل للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد في ملف التمويل الخفي للحملة
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مثل اليوم الاحد  شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة للتحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد .

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار اونلاين” فإن السعيد بوتفليقة تم السماع له  بخصوص الملف المتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه  خلال الانتخابات الرئاسية   في أفريل 219.

و للاشارة تم جلب السعيد بوتفلقية من المؤسسة العقابية من قبل عناصر الدرك الوطني .

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958907
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