السعيد بوتفليقة يمثل للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد في ملف التمويل الخفي للحملة

مثل اليوم الاحد شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة للتحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد .

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار اونلاين” فإن السعيد بوتفليقة تم السماع له بخصوص الملف المتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه خلال الانتخابات الرئاسية في أفريل 219.

و للاشارة تم جلب السعيد بوتفلقية من المؤسسة العقابية من قبل عناصر الدرك الوطني .