السعيد بوحجة يستقبل بنيروبي من قبل رئيس مجلس الشيوخ الكيني

اُستقبِل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، اليوم الخميس بالعاصمة نيروبي، من طرف رئيس مجلس الشيوخ الكيني “كينيث لوساكا”.

وتناول معه عددا من القضايا ذات الصلة بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وخلال المحادثات التي جرت بين الطرفين، وصف رئيس مجلس الشيوخ الكيني العلاقات الجزائرية الكينية “بالنموذجية”.

وأعرب عن ارتياحه العميق لتطابق وجهات النظر والمواقف حول القضايا الإقليمية والدولية.

وفي نفس السياق، أشاد “لوساكا” بالديناميكية التي تطبع العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين.

مؤكدا، تطلعه إلى مزيد من التعاون، لاسيما على الصعيد البرلماني، وذلك حتى يرتقي بدوره إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.