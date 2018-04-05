السعيد جلاّب يتسلّم رسميا مهامه وزيرا للتجارة

تسلّم اليوم رسميا السعيد جلاب منصبه كوزيرا للتجارة من الوزير السابق محمد بن مرادي.

وقال محمد بن مرادي وزير التجارة السابق، خلال مراسم تسليم المهام أنه “يشكر الرئيس بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه”.

مؤكدا أن الوزير الحالي هو إبن القطاع وأتمنى ” أن أكون ممن خدموا البلاد والمواطنين وهي تجربة كبيرة بالنسبة لي”.

من جهته قال الوزير الحالي السعيد جلاب، أن هذه المهمة هو تحدي كبير بالنسبة لي ولكل الإطارات.

وكان لي عظيم الشرف التعامل مع الوزير السابق بن مرادي كما “أشكر الرئيس على الثقة التي وضعها في شخصي”.