السعيد زرب: إرتفاع عدد نزلاء المؤسسات العقابية المشاركين في إمتحانات نهاية السنة

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج زرب سعيد، عن تسجيل إرتفاع ملحوظ في عدد النزلاء المشاركين في إمتحانات نهاية السنة “شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا” وذلك خلال الموسم الدراسي 2020/2021.

وقال زرب اسعيد على هامش إعطائه إشارة إنطلاق تظاهرات رياضية وثقافية لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية أمس. أن الموسم الدراسي 2020/2021 عرف إرتفاعا ملحوظا في عدد النزلاء المشاركين في إمتحانات نهاية السنة بنسبة 59 بالمائة في شهادة البكالوريا و48 بالمائة في شهادة التعليم المتوسط، مقارنة بدورة 2019/2020.

وأضاف ذات المتحدث، أن النزيل الذي فقد حريته لا يعني أنه فقد كرامته و وطنيته. وهو ما تعكسه الأرقام المتزايدة للنزلاء الذين تابعوا الدراسة في مختلف الأطوار خلال هذا الموسم والمقدر عددها بـ 35.922 محبوس”. مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الموسم كان إستثنائي بسبب فيروس كورونا. إلا أن وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تكيفت مع الوضع، وبذلت مجهودات جبارة.