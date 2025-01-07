السعيد سعيود يسدي تعليمات هامة حول النقل البحري

أسدى وزير النقل، السعيد سعيود، تعليمات هامة خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا حول قطاع النقل في نمطه البحري.

وجاء هذا الإجتماع عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري، وترقية الصادرات خارج المحروقات، واستكمالا لسلسلة اللقاءات مع الفاعلين في قطاع النقل.

وحسب بيان الوزارة، حضر الاجتماع إطارات من الوزارة، بمشاركة الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT). وكذا رئيس المجمع الجزائري للنقل البحري (GATMA)، المدير العام للمؤسسة الوطنية لتصليح السفن (ERENAV). والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV)، المدير العام لمجمع المصالح المشتركة للمؤسسات المينائية (GIC_EP). والرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري والنزهة (SGPP)، وكذا المدراء العامون للمؤسسات المينائية العشرة لكافة ربوع الوطن.

وخلال الاجتماع، ‎طالب الوزير بالعمل الجماعي وتكثيف الجهود والصرامة من أجل النهوض بقطاع النقل البحري والموانئ.

وأسدى الوزير جملة من التعليمات المتعلقة بتعزيز الموانىء بالعتاد والموارد البشرية في حدود إحتياجاتهم. والتسريع في عمليات تصليح وإعادة وضع جميع السفن حيّز الخدمة.

كما أكد الوزير تدخله الشخصي، إن لزم الأمر، مع مختلف الفاعلين والجهات المعنية لحل الصعوبات وفك العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.

ودعا الوزير إلى مرافقة وعقد لقاءات تحاورية مع المتعاملين الاقتصاديين، والسعي إلى توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية والمعدات اللازمة، للعمل بنظام التناوب وضمان خدمة متواصلة في جميع موانئ الوطن، وبذل المزيد لترقية الخدمات وتطوير قدرات الموانئ وتسريع معالجة السفن، وإحصاء حاجيات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من أجل الاستعداد لموسم الاصطياف المقبل بأسطول جاهز وخدمات أفضل.