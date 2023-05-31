قناة النهار السعيد شنقريحة يزور القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ماي 2023 - 15:25 شارك غرِّد أرسل 34 0 السعيد شنقريحة يزور القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/euvGf اقرأ أيضا جزائريون: الجمباز .. رياضة المرونة والفن تستهوي الفتيات الصغيرات قناة النهار 29 ماي صناعة: إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي عبد الرحمان بن يمينة: هذا هو واقع صيانة البنايات الإدارية في الجزائر قناة النهار 15 ماي طالع هابط: النوي يحيى رئيس الجمهورية بعد إسداء أوامر بالتكفل بكل المتضررين من الفيضانات قناة النهار 28 ماي هذا ماقاله وزير الداخلية بخصوص موعد وصول الطائرة الروسية المتخصصة في إطفاء الحـ.ـرائق قناة النهار 21 ماي فاسألوا: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من ينشق القبر قناة النهار 18 ماي شوفو حكايتي: قصة بنت تكتشف بعد 17 سنة أن العائلة التي عاشت معها ليست عائلتها الحقيقية قناة النهار 28 ماي الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة قناة النهار 20 ماي "زهية بن عروس :" البرلمان الأوروبي تهجّمه مفضوح للنيل من سمعة الجزائر قناة النهار 13 ماي