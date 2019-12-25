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السعيد شنقريحة يستقبل التعازي من قادة جيوش مصر وقطر

الوطني
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السعيد شنقريحة يستقبل التعازي من قادة جيوش مصر وقطر
بقلم م . فيصل

تلقى رئيس أركان الجيش بالنيابة السعيد شنقريحة اليوم التعازي من قادة جيوش مصر وقطر إثر وفاة الفريق ڨايد صالح .

وقدم مساعد الرئيس المصري لشؤون الدفاع الفريق الأول صدقي صبحي تعازي جمهورية مصر لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة.

كما إستقبل اللواء السعيد شنقريحة وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الذي قدم له تعازي دولته في وفاة الفريق ڨايد صالح.

وللإشارة، فقد وري الثرى اليوم الفقيد الفريق أحمد ڨايد صالح بمقبرة العالية في العاصمة في جنازة مليونية.

هذا وقد توفي المجاهد ڨايد صالح يوم الإثنين عن عمر ناهز 79 سنة، إثر سكتة قلبية.


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