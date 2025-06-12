السعيد سعيود: تجديد حظيرة النقل والسماح باستيراد حافلات أقل من خمس سنوات كحلّ مؤقت

أسدى وزير النقل السعيد سعيود، عدة تعليمات وأوامر، خلال ترؤسه اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، ضم مديري النقل الولائيين، والمديرين العامين للمؤسسات التابعة للقطاع.

وحضر الاجتماع كلٌّ من الأمين العام للوزارة، المفتش العام للوزارة، المدير العام للحركية واللوجستية، المدير العام للإدارة العامة، وعدد من إطارات القطاع.

وأمر وزير النقل بدعم وتجديد حظيرة النقل الحضري وشبه الحضري. بالإضافة إلى ضرورة التكفل الفعلي بالولايات التي تعاني من اهتراء الحظيرة.

وأسدى السعيد سعيود، تعليمات باعتماد مؤسستين نموذجيتين لتجريب نمط جديد في التسيير، على أن يتم تعميمه لاحقًا في حال نجاح التجربة.

كما دعا الوزير إلى تسريع عمليات المراقبة التقنية الدورية والمستمرة، حفاظًا على سلامة وأمن المسافرين.

وهذا، من خلال التنسيق مع المديرية العامة للجزائرية للاستثمار لاستيراد حافلات يقل عمرها عن خمس سنوات كحل مؤقت. في انتظار استلام الحافلات المنتجة محليًا على مستوى مصانع “هيقر” بسطيف، “دايو” بالشلف، والمؤسسة الصناعية للجيش الوطني الشعبي.