قناة النهار السـ.ـجن للغشاشين..التلاميذ يركزون على المكتسبات وتفادي الغش بقلم قناة النهار نشر في 03 جوان 2023 - 15:38 تربية شارك غرِّد أرسل 45 0 السـ.ـجن للغشاشين..التلاميذ يركزون على المكتسبات وتفادي الغش رابط دائم : https://nhar.tv/llmKK اقرأ أيضا صريح جدا: هل يحكم الجزائريون على المظهر الخارجي ؟ قناة النهار 29 ماي الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالقالة ولاية الطارف قناة النهار 22 ماي "رئيس الجمهورية" : نسعى لحشد الدعم لفلسطين .. قناة النهار 19 ماي الحماية المدنية : هذه هي الطرقات التي يجب تفاديها جرّاء مخلفات الأمطار قناة النهار 25 ماي سرقة ..البالوعات.. ظاهرة تتسبب في إنسداد مجاري صرف مياه الأمطار بغليزان قناة النهار 02 جوان صريح جدا : نهائي كأس الكاف..أنصار إتحاد العاصمة متفائلون بالفوز باللقب القاري قناة النهار 03 جوان جزائريون: الجمباز .. رياضة المرونة والفن تستهوي الفتيات الصغيرات قناة النهار 29 ماي الرئيس تبون يتلقى رسالة هامة من محمود عباس ويتوجه إلى الشعب الفلسطيني.."الجزائر معكم ولن تتخلى عنكم" قناة النهار 31 ماي بلعريبي : هذا هو موعد إجراء أول مياراة على أرضية ملعب تيزي وزو قناة النهار 28 ماي هضبة قسنطينة.. منارة علمية تحتضن المؤسسات الناشئة قناة النهار 18 ماي