السفارة الألمانية تصدر بيانا هاما !

دعا قسم التأشيرات و الشؤون القنصلية بالسفارة الألمانية في الجزائر، إلى استخدام نظام تواصل جديد وذكي اسمه FACIL.

و يهدف النظام الجديد إلى جعل التواصل مع القنصلية أسهل، وأسرع، وأكثر تنظيمًا.

و أشارت السفارة إلى أنه لن يتم استخدام البريد الالكتروني [email protected] بعد الآن. حيث أن جميع الاستفسارات ترسل الآن عبر نموذج الاتصال الإلكتروني على موقعنا الرسمي.

وبهذه الطريقة، يتم توجيه استفسارات المواطنين مباشرة إلى القسم المختص مما يضمن ردًا أسرع وخدمة أكثر كفاءة.

