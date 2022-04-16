السفارة الألمانية تغلق أبوابها لمدة يومين

أعلنت السفارة الألمانية في الجزائر، اليوم السبت، عن غلق أبوابها يومي الأحد والإثنين 17-19 أفريل. كما لم توضح السفارة، سبب الإغلاق في منشورها.

في حين، قالت السفارة في منشور سابق، إنها “عطلة عيد الفصح وهي من أشهر العطل المسيحية في السنة والتي تبدأ يوم الجمعة”. في حين، يعتبره أنه يوم حداد فهو من الأيام الهادئة في ألمانيا”.

وأضافت السفارة أن اليوم يتم ” فيه تطبيق قيود خاصة، مثل منع الرقص أو فعاليات الترفيه العامة”. “الطبق التقليدي لهذا اليوم هو السمك، أحد أقدم رموز المسيحية، هنا في الصورة يمكنك أن ترى شرائح من سمك الماتجيس”.