السفارة الأمريكية.. الجزائر تملك 225 منطقة للتوسع السياحي يمكن استغلالها لتدارك النقائص

الوطني
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السفارة الأمريكية.. الجزائر تملك 225 منطقة للتوسع السياحي يمكن استغلالها لتدارك النقائص
بقلم أسماء.ع

أفادت السفارة الأمريكية في الجزائر، أن الأخيرة تتوفر على 225 منطقة للتوسع السياحي، بمساحة تفوق 56 ألف هكتار بمختلف الولايات.

وأوضحت السفارة الأمريكية ، أن هذه المساحات يمكن تخصيصها لإنجاز مشاريع من أجل تدارك النقائص المسجلة في التنمية المستدامة والمحروقات.


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