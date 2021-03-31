السفارة الأمريكية.. الجزائر تملك 225 منطقة للتوسع السياحي يمكن استغلالها لتدارك النقائص

أفادت السفارة الأمريكية في الجزائر، أن الأخيرة تتوفر على 225 منطقة للتوسع السياحي، بمساحة تفوق 56 ألف هكتار بمختلف الولايات.

وأوضحت السفارة الأمريكية ، أن هذه المساحات يمكن تخصيصها لإنجاز مشاريع من أجل تدارك النقائص المسجلة في التنمية المستدامة والمحروقات.