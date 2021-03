السفارة الأمريكية.. الجزائر تملك 225 منطقة للتوسع السياحي يمكن استغلالها لتدارك النقائص

وأوضحت السفارة الأمريكية ، أن هذه المساحات يمكن تخصيصها لإنجاز مشاريع من أجل تدارك النقائص المسجلة في التنمية المستدامة والمحروقات.

تتوفر #الجزائر🇩🇿 على 225 منطقة للتوسع #السياحي 🏖️ بمساحة تفوق 56 الف هكتار بمختلف ولايات الوطن 🏕️ يمكن أن تخصص لإنجاز مشاريع 🏬 من أجل تدارك النقائص المسجلة في مجال الايواء والتمكن من تحقيق #التنميةالمستدامة خارج اطار #المحروقات.

