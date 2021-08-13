السفارة الأمريكية بالجزائر: “إنبهرنا كيف اجتمع الجزائريون من كل أنحاء الوطن تضامنًا مع ضحايا الحرائق”

نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر تغريدة عبر صفحتها على التويتر تشيد فيها بتضامن الجزائريين فيما بينهم مع ضحايا الحرائق. وكتبت السفارة الامريكية قائلة: “انبهرنا كيف اجتمع الجزائريون من كل أنحاء الوطن تضامنًا مع ضحايا الحرائق.”

كما اشارت انه من المتطوعون كان خريجي السفارة الذين قدموا كل ما في وسعهم لمساعدة إخوانهم الذين في محنتهم والوقوف بجانبهم.

وقالت السفارة “وكان بعض خريجي السفارة من بين الناس الذين قدموا كل ما في وسعهم لمساعدة إخوانهم الذين يعانون الأمرَين.”

كما الأامر الذي زاد في إنبهار السفارة الامريكية تحفظ المتوعون من خرجي السفارة عن ذكر أسمائهم لأن هذا الأمر رياء

وكتبت السفارة قائلة: “طلب المتطوعون التحفظ عن ذكر أسمائهم لقولهم درنا الخير لوجه الله.”