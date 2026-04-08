السفارة الأمريكية بالجزائر تستحضر معاهدة الصداقة مع الجزائر بعد 231 عامًا

استذكرت السفارة الأمريكية بالجزائر تاريخ العلاقات الثنائية التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة. بمناسبة مرور 231 عامًا على توقيع معاهدة السلام والصداقة بين البلدين، والتي تُعد من أقدم الاتفاقيات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضحت السفارة أن هذه المعاهدة، الموقّعة سنة 1795. شكّلت حجر الأساس لعلاقة طويلة الأمد قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المستمر. مؤكدة أن هذه الروابط لا تزال حاضرة إلى اليوم.

وأشارت إلى أن روح الشراكة التي أرستها المعاهدة تتجدد عبر الحوار والتنسيق في مختلف المجالات.إلى جانب تعزيز العلاقات بين الشعبين، التي تبقى ركيزة أساسية في استمرارية هذا التقارب.

ويأتي هذا الاستذكار تزامنًا مع احتفال الولايات المتحدة بمرور 250 عامًا على استقلالها. حيث تُسلط الضوء على أبرز المحطات التاريخية التي ساهمت في بناء علاقاتها الدولية. وفي مقدمتها الشراكة العريقة مع الجزائر.

وتُعد العلاقات الجزائرية-الأمريكية نموذجًا للتواصل الدبلوماسي الممتد عبر الزمن. حيث حافظ البلدان على قنوات تعاون مفتوحة، تعكس عمق الروابط التاريخية وآفاق تطويرها مستقبلًا.