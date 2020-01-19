السفارة الأمريكية بالجزائر تعزي عائلات ضحايا المجزرة المرورية بالوادي

قدم طاقم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، تعازيهم الحارة، لعائلات ضحايا المجزرة المرورية بالوادي، هذا الصباح.

وكتبت السفارة عبر صفحتها على تويتر: “تقدم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تعازيها لعائلات ضحايا حادث المرور بين حافلتين جنوب الجزائر هذا الصباح”.

وسجل الطريق الوطني رقم 3 على مستوى مدخل مدينة سطيل بالوادي، مجزرة مرورية، حيث خلّفت مقتل 12 شخص، وعدة مصابين.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحادث الذي وقع على الواحدة صباحا، نجم عن اصطدام بين حافلتين من نوع هيقر.

الحافلتان التي تسببتا في المجزرة، يعملان على خطي “جيجل -حاسي مسعود”، و”سطيف-ورقلة”.

وتدخلت الحماية المدنية لإسعاف وإجلاء الضحايا، كما رافقتها مصالح الدرك الوطني التي كانت حاضرة بعين المكان.