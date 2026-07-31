السفارة الأمريكية بالجزائر تعزّي في ضحايا حادث بومرداس

تقدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، بأصدق التعازي إلى الحكومة الجزائرية وشعبها إثر حادث المرور الأليم الذي وقع صبيحة اليوم الجمعة في ولاية بومرداس.

وتقدمت السفارة، في منشور لها على صفحتها في الفايسبوك، اليوم الجمعة، بخالص المواساة إلى أسر وذوي الضحايا. متمنية الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين.

وتوفي 25 شخصا، وأصيب 44 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث مرور تمثل في إنقلاب حافلة، وسقوطها في منحدر، بالطريق الاجتنابي برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس.