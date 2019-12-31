السفارة الأمريكية بالجزائر تغلق أبوابها

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السفارة الأمريكية بالجزائر تغلق أبوابها
بقلم أسماء.ع

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، أنها ستكون مغلقة يوم الأربعاء، المصادف للفاتح من جانفي 2020.

وأوضحت السفارة في منشور لها، أن سبب الغلق راجع إلى الاحتفال برأس السنة الميلادية 2020.

وكتبت السفارة “ما هي أهدافكم للسنة الجديدة؟ ستكون السفارة الأمريكية مغلقة يوم الأربعاء الفاتح جانفي بمناسبة رأس السنة الميلادية”.

“كل عام وأنتم بألف خير”.

ما هي أهدافكم للسنة الجديدة؟ ستكون السفارة الأمريكية مغلقة يوم الأربعاء الفاتح جانفي بمناسبة رأس السنة الميلادية. كل…

Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Mardi 31 décembre 2019


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