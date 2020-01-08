السفارة الأمريكية بالجزائر تقدم دروس ونشاطات مجانية باللغة الإنجليزية في 4ولايات

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر عن تقديم دروس ونشاطات مجانية باللغة الإنجليزية على مستوى المراكز التابعة لها.

وحسب مانشرته السفارة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإن السفارة تقدم نشاطات مجانية باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى كتب وأفلام على مستوى كل المراكز التابعة لها بورقلة ووهران وقسنطينة والجزائر العاصمة.

وتختص هذه النشاطات في تقديم المشورة التعليمية للراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى فتح ورشات عمل تتراوح بين المهارات المهنية وتعلم اللغة الإنجليزية.

كما يمكن من خلال هذه النشاطات تقديم دروس في التكنولوجيا الجديدة ووسائل الإعلام الناشئة والموارد الأكاديمية بالإضافة إلى مناقشات ومحاضرات حول ريادة الأعمال والشؤون الدولية وغير ذلك الكثير.