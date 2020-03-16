السفارة الأمريكية بالجزائر تلغي جميع المواعيد العادية لطلبات التأشيرة إبتداء من اليوم بسبب كورونا

اعلنت اليوم الإثنين السفارة الأمريكية بالجزائر بإلغاء جميع المواعيد العادية لطلبات التأشيرة إبتداء من16 مارس بسبب فيروس كورونا.

وأضحت السفارة في بيان لها أنه سيتم استئناف خدمات التأشيرة كالمعتاد في أقرب الآجال لكن دون ان تحدد تاريخ معين.

كما اشارت ذات السفارة ان رسوم التأشيرة تبقى صالحة ويمكن استخدامها لطلب تأشيرة في نفس البلد الذي تم شراؤها فيه.

وتبقى رسوم التأشيرة صالحة في غضون سنة واحدة من تاريخ الدفع.

ومن جهتهة اخرى وضعت السفارة موقع إلكتروني للتواصل مع طالبي التأشيرة في حال امر عاجل وجب فيه السفر

ابتداء من 16 مارس ستقوم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بإلغاء جميع المواعيد العادية لطلبات التأشيرة. سيتم استئناف خدمات التأشيرة كالمعتاد في أقرب الآجال لكننا غير قادرين حاليا على تحديد تاريخ معين.

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