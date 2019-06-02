السفارة الأمريكية بالجزائر تنظم دورة لتعليم اللغة الإنجليزية لفائدة الطلبة المعوزين

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، اليوم الأحد، أنها ستنظم الدورة الثانية عشر لمخيم “الأمل” للغة الإنجليزية،وفق بيان للسفارة.

وأوضح المصدر،أن هذه الدورة التي تكون من 23 جوان إلى 31 جويلية 2019، ستتم بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية ومركز “بيرلتز” في الجزائر ووهران،

كما ستخصص للطلاب المعوزين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق و ذو مستوى في اللغة الإنجليزية عند التسجيل ،

أين سيتدرب المشاركون على التحدث أمام الجمهور ويشاركون أنشطة خارج المنهج المدرسي، ويلزم عليهم المشاركة في البرنامج لمدة 6 أسابيع

وأضاف المصدر، أن المخيم مجاني وسيكون بولايتي الجزائر العاصمة ووهران، في حين يكون التسجيل إلى غاية 18 جوان عبر الأنترنت

من خلال إستمارة يتم فيها تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبعدها يتم إجراء مقابلات مع موظفي بيرلتز وسفارة أمريكا في المرحلة الأخيرة

على أن يتم إعلام الطالب عند الإختبار، ووضعت السفارة رابط لكل من يريد المشاركة في البرنامج : .shorturl.at/aLSU4