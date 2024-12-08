السفارة الأمريكية بالجزائر تنظم مؤتمر TESOL DZAIR الدولي

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عن تنظيم مؤتمر TESOL DZAIR الدولي طبعة 2024 ، الذي يعد أحد أكبر مؤتمرات تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على فايسبوك، “تتشرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. بتقديم مؤتمر TESOL DZAIR الدولي طبعة 2024 - أحد أكبر مؤتمرات تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر!”.

وحسب السفارة سييم تنظيم هذا المؤتمر الدولي خلال الفترة الممدة بين 20-22 ديسمبر 2024، بجامعة الجزائر 2 – أبو القاسم سعد الله.

كما سيكون مؤتمر هذا العام تحت شعار “مد الجسور بين التكنولوجيا والاتجاهات الناشئة والاستراتيجيات التربوية”. وبمشاركة أكثر من 1000 معلم وباحث ومهني من جميع أنحاء الجزائر ومن جميع أنحاء العالم.

وأشارت السفارة أن المؤتمر سيوفر فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في تدريس اللغة الإنجليزية. التواصل مع كبار الخبراء والممارسين، التعاون مع الأقران لصياغة مستقبل التعليم.

ودعت السفارة الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي https://tesoldz.org/tesol-conference-register/ .

كما أشارت أن رسوم التسجيل قد حددت بـ 2,000 د.ج.

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